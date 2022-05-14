"Одразу було видно, що він по-іншому б'є по м'ячу. Його мізки розуміють на 5 секунд швидше за інших.

Піхальонок виокремив головний позитив матчу з Борусією М, який затьмарив його дебютний гол

Він не є дуже потужним гравцем, але все робить за рахунок інтелекту. Подивіться на його пас перед голом. Цей дотик коштує мільйон", – сказав Йовічевіч у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, у першому ж поєдинку за збірну України Піхальонок став один з героїв матчу, принісши дебютним голом перемогу над менхенгладбаською Борусією (2:1).

Борусія М – Україна: Мудрик та інший сенсаційний дебютант дають перемогу – мільйони для українців і ложечка дьогтю