"Сразу было видно, что он по-другому бьет по мячу. Его мозги соображают на 5 секунд быстрее других.

Пихаленок выделил главный позитив матча с Боруссией М, который затмил его дебютный гол

Он не является очень мощным игроком, но все делает за счет интеллекта. Посмотрите на его пас перед голом. Это касание стоит миллион", – сказал Йовичевич в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, в первом же поединке за сборную Украины Пихаленок стал один из героев матча, принеся дебютным голом победу над менхенгладбасской Боруссией (2:1).

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