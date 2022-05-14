Йовичевич – о будущей звезде сборной Украины: "Он понимает игру на 5 секунд быстрее остальных"
Главный тренер СК Днепр-1 Игор Йовичевич рассказал о феномене своего подопечного – дебютанта "сине-желтых" Александра Пихалёнка.
"Сразу было видно, что он по-другому бьет по мячу. Его мозги соображают на 5 секунд быстрее других.
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Он не является очень мощным игроком, но все делает за счет интеллекта. Посмотрите на его пас перед голом. Это касание стоит миллион", – сказал Йовичевич в комментарии "Футбол NEWS".
Напомним, в первом же поединке за сборную Украины Пихаленок стал один из героев матча, принеся дебютным голом победу над менхенгладбасской Боруссией (2:1).
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