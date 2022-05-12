"Емоції переповнюють, бо це мій дебютний матч, дебютний гол, але думками ми в Україні. У нас відбувається війна, ми читаємо новини, знаємо від рідних та близьких, що коїться, – це жах. І самі були в тій ситуації.

Перфоманс Мудрика у дебюті за збірну у відеоогляді поєдинку Борусія М – Україна – 1:2

Я дуже сумував за футболом, хотів зіграти, адже востаннє грав ще на зборах. Зараз вийшов, і таке вдалося. Дай боже, щоб так і продовжувалось.

Гол? Ми розіграли перед штрафним – Гармаш скинув мені, я пробив і забив. Цілив у кут, але воротар не бачив моменту удару, і так вийшло. Гарний дебют, і це класно, але краще, що ми перемогли, що наші люди прийшли – дякую їм велике за підтримку, як і глядачам перед телевізорами.

Атмосфера була дуже класною на стадіоні – ми відчували підтримку. Дуже класно – давно не грав, щоб на стадіоні було стільки людей.

Глазго? Не будемо загадувати, ще багато часу, багато контрольних матчів – будемо дивитися. Конкуренції не боюсь, її ніхто не боїться", – сказав Піхальонок у коментарі YouTube-каналу ВЗБІРНА.

Нагадаємо, Олександр наприкінці матчу відзначився голом і вирвав для збірної України перемогу (2:1).

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