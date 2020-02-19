Роналду щомісяця дає Джорджині 100 тисяч євро – іспанські ЗМІ натякають, що дівчина отримує зарплату від гравця

Джорджина Родрігес – кохана Кріштіану Роналду – щомісяця отримує від португальця кругленьку суму. Окремі ЗМІ вважають, що це не просто так.

Кріштіану Роналду перебуває у стосунках із Джорджиною Родрігес вже декілька років. У пресі навіть з'являлися чутки про весілля пари, але офіційного підтвердження досі не було. Зрештою, це не заважає форварду Ювентуса та його подрузі виховувати чотирьох дітей (щоправда, спільною є лише наймолодша донька Алана Мартіна).

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Як з'ясувалося, Роналду щомісяця виділяє своїй коханій від 50 до 100 тисяч євро. Ці гроші Джорджина витрачає на утримання дітей португальця, а також на власні потреби. Про це повідомили у програмі Viva la Vida на іспанському телеканалі Telecinco.

Окремі ЗМІ пішли ще далі. Як натякає видання El Nacional, Роналду банально платить Джорджині за те, що вона перебуває з ним у стосунках та доглядає його дітей. До слова, у Ювентусі Кріштіану отримує близько 28 мільйонів євро за рік.

Також зазначається, що за одне інтерв'ю Джорджина просить фіксовану суму в 100 тисяч євро, хоча на програму під назвою Ya es mediodía погодилася прийти безкоштовно. Окрім суми, які їй виділяє Кріштіану, подруга футболіста отримує ще 8 тисяч євро за рекламу в Instagram, у якому має більше 16 млн підписників.

Зауважимо, що Джорджина вміє економити кошти, позаяк нещодавно подарувала Роналду розкішний автомобіль з нагоди 35-річчя гравця. Вартість такого Mercedes складає близько 180 тисяч євро.

До слова, ще декілька років тому Джорджина працювала продавцем-консультантом у магазині Gucci. Саме там вона познайомилася з Кріштіану. Цікаво, що у 19-річному віці вона виїхала до Англії, де працювала офіціанткою, отримуючи 10 фунтів за годину. Як бачимо, інколи життя має властивість видавати круті повороти – і не завжди у гірший бік.

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