"Лукас Перес? Його знайшов Йовічевіч, який працював тоді у скаутському відділі Карпат. Він мав багато контактів в Іспанії, і знав, що Перес був у розширеному списку Реала.

Йовічевіч спілкувався зі скаутами Реала, напевно від них і отримав інформацію щодо Лукаса. Потім поїхав, глянув на нього у матчах за Райо Вальєкано Б і познайомився з його агентом. Лукас нам дуже сподобався і тому ми запросили його на перегляд.

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Чи можна сказати, що Карпати перехопили його у Реалу? Ні. Думаю, в плани Реала на той момент він не входив. Просто Лукас входив до когорти перспективних футболістів Іспанії, а Реал бере кожного молодого таланта на олівець", – поділився Дедишин в коментарі "Український футбол".

Нагадаємо, Перес – вихованець мадридського Атлетіко. В Іспанії встиг пограти за Райо Вальєкано, Депортіво, Алавес, Ельче та Кадіс. В Англії бігав у футболках Арсенала і Вест Хема, а українським уболівальникам відомий виступами за Карпати і Динамо. У поточному сезоні він провів за Кадіс 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи, а взимку повернувся до Депортіво.

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