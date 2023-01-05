"Лукас Перес? Его нашел Йовичевич, работавший тогда в скаутском отделе Карпат. У него было много контактов в Испании, и знал, что Перес был в расширенном списке Реала.

Йовичевич общался со скаутами Реала, наверное, от них и получил информацию о Лукасе. Затем уехал, посмотрел на него в матчах за Райо Вальекано Б и познакомился с его агентом. Лукас нам очень понравился, и поэтому мы пригласили его на просмотр.

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Можно ли сказать, что Карпаты перехватили его у Реала? Нет. Думаю, в планы Реала в тот момент он не входил. Просто Лукас входил в когорту перспективных футболистов Испании, а Реал берет каждого молодого таланта на карандаш", – поделился Дедишин в комментарии "Український футбол".

Напомним, Перес – воспитанник мадридского Атлетико. В Испании успел поиграть за Райо Вальекано, Депортиво, Алавес, Эльче и Кадис. В Англии бегал в футболках Арсенала и Вест Хэма, а украинским болельщикам известен выступлениями за Карпаты и Динамо. В текущем сезоне он провел за Кадис 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола, а зимой вернулся в Депортиво.

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