Динамо – Евіан – 3:0 – відео голів та огляд матчу
15 липня 21:51 - Читать на русском
Динамо розгромило Евіан у товариському матчі. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі Динамо – Евіан на "Футбол 24".
Товариський матч
Динамо – Евіан – 3:0
Голи: Лєднєв, 2, 37, Ванат, 17
Кияни на тренувальних зборах зуміли виграти другий матч поспіль. Сьогодні Мірча Луческу випустив фактично другий склад, але хлопці легко здолали суперника. Варто відзначити, що Евіан дуже безвідповідально діяв у захисті та й голкіпер грав вкрай ненадійно.
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До слова, на черзі у Динамо два серйозні матчі – 17 липня проти Ніцци і 20 липня проти Атлетіка з Більбао.
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