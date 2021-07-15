Динамо розгромило Евіан у товариському матчі. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі Динамо – Евіан на "Футбол 24".

Товариський матч

Динамо – Евіан – 3:0

Голи: Лєднєв, 2, 37, Ванат, 17

Кияни на тренувальних зборах зуміли виграти другий матч поспіль. Сьогодні Мірча Луческу випустив фактично другий склад, але хлопці легко здолали суперника. Варто відзначити, що Евіан дуже безвідповідально діяв у захисті та й голкіпер грав вкрай ненадійно.

Динамо розгромило Евіан: Лєднєв – герой, ефектний рейд Ваната з асистом Бойка, позитив від Гармаша і Де Пени

До слова, на черзі у Динамо два серйозні матчі – 17 липня проти Ніцци і 20 липня проти Атлетіка з Більбао.