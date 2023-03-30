"Його прихід змінив Арсенал": Зінченко – у п'ятірці найкращих гравців сезону
Імените видання Goal склало рейтинг найефектніших гравців "канонірів" у кампанії 2022/23.
Олександр Зінченко посів 5 сходинку, отримавши 8 балів від Goal. Вище за українця лише Сака (перше місце), Едегор, Партей та Мартінеллі – у них по 9 очок.
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"Яке ж підписання! Прихід Зінченка з Манчестер Сіті в цьому сезоні змінив Арсенал з тактичної точки зору. Він так багато приносить команді не лише на полі, але й поза ним, де він став справжнім лідером.
Його виступи у великих матчах, як-от у гостьовому матчі з Тоттенхемом та домашній грі з Манчестер Юнайтед, були просто неперевершеними", – описує українця видання.
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