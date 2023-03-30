Олександр Зінченко посів 5 сходинку, отримавши 8 балів від Goal. Вище за українця лише Сака (перше місце), Едегор, Партей та Мартінеллі – у них по 9 очок.

Капітан Арсенала виокремив головні чесноти Зінченка

"Яке ж підписання! Прихід Зінченка з Манчестер Сіті в цьому сезоні змінив Арсенал з тактичної точки зору. Він так багато приносить команді не лише на полі, але й поза ним, де він став справжнім лідером.

Його виступи у великих матчах, як-от у гостьовому матчі з Тоттенхемом та домашній грі з Манчестер Юнайтед, були просто неперевершеними", – описує українця видання.

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