Лідер "канонірів" Мартін Едегор поділився думками щодо гри Олександра Зінченка, який переїхав у Лондон лише влітку.

"Як тільки Зінченко прибув до клубу, то кожен зрозумів, що він дасть нам щось особливе. Неймовірний гравець, дуже якісний на м’ячі. А ще він – переможець, завжди хоче вигравати.

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Він щодня дає багато енергії, віддається на 100%, б’ється за команду. У нього багато пристрасті до гри", – наводить слова Едегора TBR Football.

Зауважимо, Арсенал йде на вершині турнірної таблиці АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на 8 очок. Зінченко долучився до цього: 21 матч, один гол та дві результативні передачі.

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