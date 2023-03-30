Александр Зинченко занял 5 строчку, получив 8 баллов от Goal. Выше украинца только Сака (первое место), Эдегор, Партей и Мартинелли – у них по 9 очков.

Капитан Арсенала выделил главные достоинства Зинченко

"Какое же подписание! Приход Зинченко из Манчестер Сити в этом сезоне сменил Арсенал с тактической точки зрения. Он так много приносит команде не только на поле, но и вне его, где он стал настоящим лидером.

Его выступления в больших матчах, например в гостевом матче с Тоттенхэмом и домашней игре с Манчестер Юнайтед, были просто непревзойденными", – описывает украинца издание.

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