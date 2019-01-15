Маркевич: Дніпро не відпустив мене у клуб із топ-4 європейських чемпіонатів після фіналу Ліги Європи

Колишній тренер Дніпра Мирон Маркевич розповів, що міг покинути команду після фіналу Ліги Європи 2015 проти Севільї.

"Було серйозне запрошення з європейського клубу, але я не буду називати ту команду. Це хороша команда з топ-4 європейських чемпіонатів. Треба було вирішувати буквально за три дні.

Маркевич: Курченко одразу продав Тайсона, я зрозумів, що це кінець

Я прийшов до керівництва Дніпра, відразу після фіналу, і попросив, щоб мене відпустили. Сказав, що мені ніякі гроші не потрібно віддавати. Мені сказали заплатити гроші за рік контракту, і я можу йти. Це приблизно 1-2 млн євро. Мене не відпустили, я продовжив роботу в Дніпрі, нам взагалі перестали платити.

Був успіх, такий відносний, все ж таки фінал Ліги Європи. Була одна пропозиція, потім друга пропозиція, але на жаль...", – сказав Маркевич в ефірі Вацко-Light.

Журналіст Ігор Бурбас у своєму Твіттері написав, що Маркевича запрошував французький Марсель, хоча Ліга 1 не входить у топ-4 європейських чемпіонатів.

"Перед Маркевичем мені було соромно". Олександр Рикун вперше розповів про незручні випадки, в які потрапляв