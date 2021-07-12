Захисник збірної Італії Леонардо Бонуччі не стримував емоцій після перемоги на Євро-2020.

Оборонець продовжив свій тролінг на адресу англійців після перемоги у серії пенальті, повідомляє Goal.

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Камера вихопила Бонуччі, який кричав на адресу англійських вболівальників: "Їжте пасту! Вам потрібно їсти більше макаронів". Окрім цього, Леонардо передражнив лозунг англійців "Football is coming home" після вирішального сейву Доннарумми.

До слова, збірна Італії стала переможцем Євро-2020, обігравши Англію в серію пенальті. Відзначимо, що Бонуччі зрівняв рахунок у матчі, а також забив свій удар у післяматчевій "лотереї".

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