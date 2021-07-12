Лідер збірної Італії Леонардо Бонуччі не стримував емоцій після історичної перемоги у фіналі Євро-2020.

Після вирішального сейву Доннарумми оборонець "Скуадри" Леонардо Бонуччі підбіг до камери і емоційно прокричав "It's coming to Rome!" (Він повертається в Рим).

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Цією фразою 34-річний італієць потролив гімн фанів збірної Англії "Football's coming home", який був особливо актуальний перед фіналом на Вемблі. Адже саме англійців вважають фундаторами гри мільйонів.

Нагадаємо, Бонуччі забив м'яч, який дозволив італійцям перевести гру в екстра-тайм і перемогти.

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