Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи не сдерживал эмоций после победы на Евро-2020.

Защитник продолжил свой троллинг в адрес англичан после победы в серии пенальти, сообщает Goal.

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Камера выхватила Бонуччи, который кричал в адрес английских болельщиков: "Ешьте пасту! Вам нужно есть больше макарон". Кроме этого, Леонардо передразнил лозунг англичан "Football is coming home" после решающего сейва Доннарумма.

К слову, сборная Италии стала победителем Евро-2020, обыграв Англию в серии пенальти. Отметим, что Бонуччи сравнял счет в матче, а также забил свой удар в послематчевой "лотерее".

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