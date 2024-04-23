Після гостьової перемоги над Фаренсе (3:1) фанати Бенфіки запустили в Шмідта пляшкою. Головний тренер "орлів" заявив, що той, хто це зробив, не є шанувальником лісабонської команди.

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"Маю сказати, що я незадоволений нашими фанатами. На мій погляд, це вже занадто. Я розумію, що не всі приймають той факт, що ми іноді програємо або мало забиваємо, але я завжди бачу, що мої гравці віддають усі сили заради команди. Вони не заслуговують на те, щоб на них нападали й ображали.

Подібна реакція неприйнятна. Той, хто це зробив – не фанат Бенфіки. Вони зробили те ж саме минулого тижня після того, як ми вдома обіграли Марсель! І з цим почуттям ми поїхали на гру-відповідь до Франції. Це – поганий сигнал для Бенфіки, але я не можу це змінити. Наші вболівальники повинні любити і підтримувати Бенфіку. Решта має залишатися вдома", – цитує Шмідта Voetbal International.

Після 30 турів "орли" посідають друге місце в чемпіонаті Португалії, поступаючись Спортінгу 7 очками в турнірній таблиці.

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