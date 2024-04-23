После гостевой победы над Фаренсе (3:1) фанаты Бенфики запустили в Шмидта бутылкой. Главный тренер "орлов" заявил, что тот, кто это сделал, не является поклонником лиссабонской команды.

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"Должен сказать, что я недоволен нашими фанатами. На мой взгляд, это уже слишком. Я понимаю, что не все принимают тот факт, что мы иногда проигрываем или мало забиваем, но я всегда вижу, что мои игроки отдают все силы ради команды. Они не заслуживают того, чтобы на них нападали и оскорбляли.

Подобная реакция неприемлема. Тот, кто это сделал – не фанат Бенфики. Они сделали то же самое на прошлой неделе после того, как мы дома обыграли Марсель! И с этим чувством мы поехали на ответную игру во Францию. Это - плохой сигнал для Бенфики, но я не могу это изменить. Наши болельщики должны любить и поддерживать Бенфику. Остальные должны оставаться дома", – цитирует Шмидта Voetbal International.

После 30 туров "орлы" занимают второе место в чемпионате Португалии, уступая Спортингу 7 очков в турнирной таблице.

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