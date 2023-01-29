"Тема про "спорт поза політикою" зараз дуже актуальна. Моя позиція тут чітка – не може бути спорт поза політикою. Це таке романтично-ідеалістичне гасло від ФІФА, УЄФА, але воно так не працює. По-перше, спорт завжди робили частиною політики. Пригадайте Олімпіаду-80 в СРСР і потім в Лос-Анджелесі в 1984 році. Це були чисто політизовані заходи. Одні країни бойкотували там, потім інші відповіли...

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Футбол те саме. Він завжди використовувася як частина певної політики і промоушену. Тож моя позиція чітка – якщо футболіст грає у відомих клубах, то він у будь-якому разі публічна особа. Треба розуміти, що він не просто спортсмен, який просто гарно грає, заробляє гроші і самореалізується. Як публічна особа чи навіть зірка, він обов'язково є прикладом для багатьох людей.

І це накладає на нього дуже серйозні зобов'язання перед цими людьми. Бо на нього дивляться, його будуть наслідувати. Він буде прикладом, зокрема, для молоді, яка завжди орієнтується на таких людей. Говорити "Я не знаю, хто винен у початку війни", "Я не знаю, хто на кого напав" чи їхати заробляти гроші в країну-агресорку – це не те що аморально, це просто злочинно", – резюмував Мараєв в інтерв'ю Футбол 24.

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