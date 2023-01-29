Тимощук та інші зрадники, смерть Лобановського, двійники Мессі і Мудрика – унікальне інтерв'ю про український футбол
17:19 - Читать на русском
Футбол 24 підготував ексклюзивне інтерв'ю з українським істориком та відеоблогером Владленом Мараєвим.
У розмові з Олегом Бабієм ведучий YouTube-каналу "Історія без міфів" обговорив Шевченка, Лобановського, "братство зрадників" імені Тимощука, а також знайшов історичних клонів для футбольних зірок. Ще більше цікавого – на YouTube-каналі Футбол 24.
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