У розмові з Олегом Бабієм ведучий YouTube-каналу "Історія без міфів" обговорив Шевченка, Лобановського, "братство зрадників" імені Тимощука, а також знайшов історичних клонів для футбольних зірок. Ще більше цікавого – на YouTube-каналі Футбол 24.

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