Українські володарі "Золотого м'яча" увійшли до рейтингу 18 найвідоміших футболістів, які ставали політиками. Список формувало культове видання FourForTwo.

Блохіну віддали сьоме місце з такою характеристикою: "Рекордсмен київського Динамо та збірної СРСР став першим тренером, який вивів Україну на великий турнір. "Синьо-жовті" вийшли на ЧС-2006, а тренер встигав обиратися до парламенту країни. 1998-го у віці 60 років Блохін був обраний до партії "Громада", хоча водночас залишався членом Комуністичної партії України. А ще кажуть, що чоловіки не можуть працювати у режимі багатофункціональності".

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Шевченку присвятили п'яту сходинку і такий коментар: "Шевченко займався політикою ще футболістом, підтримуючи Соціал-демократичну партію України наприкінці 1990-х років. Потім підтримав кандидата в президенти Віктора Януковича у 2004 році.

Тому не дивно, що у 2012 році колишній нападник знову кинувся на політичний ринг, одразу приєднавшись до команди "Україна – Вперед!". Після невдачі партії у 2012 році Шевченку не вдалося отримати місце в парламенті, тому згодом він повернувся у футбол, щоб очолити національну команду".

Перше місце рейтингу посів Джордж Веа, який у 1995 році виграв "Золотий м'яч", а в 2017-му – вибори президента Ліберії. Слід згадати ще одну екс-зірку Динамо – Каху Каладзе на четвертій сходинці. Грузин провів яскраву футбольну кар'єру, а з 2017 року обіймає посаду мера Тбілісі.

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