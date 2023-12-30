Український захисник Іван Зотько більше не виступатиме за Урарту, повідомляє офіційний сайт вірменського клубу.

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Контракт 27-річного оборонця з єреванцями був чинний до літа 2024 року, однак сторони вирішили розірвати угоду за обопільною згодою.

Нагадаємо, Зотько – вихованець Металіста. Виступав також за іспанську Валенсію, Ельче і Льєду, донецький Олімпік та Кривбас. В Урарту перейшов у лютому 2023 року у статусі вільного агента. Загалом зіграв за команду у 22 матчах, в яких забив 3 голи. У сезоні 2022/23 став чемпіоном і володарем кубка Вірменії. Transfermarkt оцінює гравця у 150 тисяч євро.

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