"Було важко на початку. По-перше, інший континент. Розумієш, що це далеко, але коли перебуваєш там, то розумієш, що це аж настільки далеко.

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Велика різниця в часі. У моєму випадку було так: за першу половину дня встигав зробити багато – тренування, подзвонити рідним та близьким, щось додатково зробити (наприклад, на англійську сходити чи поїхати зробити якісь документи). А уже після 16:00 ти не знаєш, що робити. Нікому подзвонити – в Україні, у Європі всі вже сплять. Потім вже в Америці настає вечір. Люди відпочивають, а в тебе ні друзів, нікого. І все, ти наодинці. Але з часом звикаєш, знаходиш друзів, знаходиш з ким спілкуватися та що робити, знаєш, куди можна піти. І коли процес адаптації пройшов, стало легше.

В Європі думають, що МЛС – це так, ліга для відпочинку, туди їдуть догравати. Але це не так. Авжеж, є свої нюанси. Наприклад, команди не вилітають у нижчі дивізіони. Тому трішки у чемпіонаті зникає складова, що завжди потрібно перемагати. У Європі ти розумієш – якщо програєш, то не заробиш очки. Тебе переженуть інші команди і ти будеш внизу таблиці. А в МЛС, якщо ти програєш і будеш внизу, всі ставляться до цього легше. Програли? Буде наступна гра.

Але ліга сама інтенсивна, команди однакові. Через заробітну стелю в усіх командах є топові гравці. Це цікаво, є змагальницький дух. Ти знаєш – навіть якщо приїдеш до останньої команди, у неї будуть в складі топові гравці. Нема такого, як в Україні, де Шахтар та Динамо могли купувати найкращих гравців, бо в них більше грошей, тому вони найкращі. А тут у всіх команд однаковий бюджет.

Тому складніше перемагати на виїзді, у порівнянні з Європою. Країна велика, завжди літаємо літаком. От тобі грати проти Х'юстона – ти летиш 2,5-3 години, а там +40 градусів, тоді як в тебе +30. У тебе вологість, а там сухо. Перепади температури, зміни часу, на деяких стадіонах штучне покриття – це все відіграє свою роль. Навіть у Чикаго грати – це година назад. Маленькі деталі, але це все впливає. Бо твоє тіло звикло до одного, треба змінюватися, а в тебе на це один день. Це не так легко.

Плюс я не провів тут цілий сезон. Закінчив попередній у Хорватії, місяць чекав на візу, і коли прилетів, партнери по команді вже були у формі. А в мене ні зборів, нічого. А це дуже важко, бо грати десять місяців без зупинки. У них є два-три кубки, і літом вони не відпочивають, продовжують грати. У Європі ти знаєш – відіграв пів сезону, у тебе є відпочинок 3-4 тижні. А в МЛС починаєш у лютому і до грудня можеш грати, як от ми, якщо виходиш у плей-офф", – сказав Чеберко у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Євген перейшов у Коламбус Крю у липні 2023-го з хорватського Осієка за 1 млн євро і одразу ж завоював з командою чемпіонство. Він став лише другим українцем в історії, який виграв Кубок МЛС – у 2004 році трофей вигравав Дмитро Коваленко у складі ДС Юнайтед.

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