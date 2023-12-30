Украинский защитник Иван Зотько больше не будет выступать за Урарту, сообщает официальный сайт армянского клуба.

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Контракт 27-летнего защитника с ереванцами действовал до лета 2024 года, однако стороны решили расторгнуть соглашение по обоюдному согласию.

Напомним, Зотько – воспитанник Металлиста. Выступал также за испанскую Валенсию, Эльче и Льеду, донецкий Олимпик и Кривбасс. В Урарту перешел в феврале 2023 года в статусе свободного агента. Всего сыграл за команду в 22 матчах, в которых забил 3 гола. В сезоне 2022/23 стал чемпионом и обладателем кубка Армении. Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.

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