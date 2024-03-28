Броббі взяв 11-дитячого Сема на один день на клубну базу "Аякса" Де Тукомст і запросив хлопчика на Йоган Кройф Арену. Це стало для юного шанувальника своєрідним заохоченням після всього того, що йому довелося перенести – хлопцю діагностували злоякісну пухлину в голові, він пройшов через низку неприємних процедур.

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Як інформує ESPN, ця подія сталася 3-го березня, в день матчу 24-го туру чемпіонату Нідерландів між Аяксом і Утрехтом (2:0). Сем провів ранок на тренувальній базі Аякса, спостерігаючи за тренуванням, а вдень відвідав матч з Утрехтом, в якому Броббі оформив гол+пас.

Після 26 турів в Ередивізі Аякс посідає 5-е місце в турнірній таблиці.