Захисника Динамо Загреб Богдана Михайліченка відлучили від основної команди і змусили тренуватися з молодіжкою, повідомляє Sportske Novosti.

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Зазначається, що головний тренер "синіх" Сергей Якірович більше не розраховує на 26-річного гравця. Очікувалось, що українець стане великим підсиленням, натомість його прихід закінчився провалом – він не зумів зарекомендувати себе і не тягне навіть на роль запасного. Найімовірніше, Богдан взимку покине клуб.

Нагадаємо, Михайліченко перейшов до загребського Динамо в липні 2023 року з Андерлехта у статусі вільного агента, підписавши контракт до 30 червня 2024-го з опцією продовження ще на 1 рік.

У поточному сезоні Богдан провів за хорватів 15 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 2 асистами. Тransfermarkt оцінює гравця у 4 млн євро.

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