Защитника Динамо Загреб Богдана Михайличенко отлучили от основной команды и заставили тренироваться с молодежкой, сообщает Sportske Novosti.

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Отмечается, что главный тренер "синих" Сергей Якирович больше не рассчитывает на 26-летнего игрока. Ожидалось, что украинец станет большим усилением, однако его приход закончился провалом – он не сумел зарекомендовать себя и не тянет даже на роль запасного. Скорее всего, Богдан зимой покинет клуб.

Напомним, Михайличенко перешел в загребское Динамо в июле 2023 года из Андерлехта в статусе свободного агента, подписав контракт до 30 июня 2024-го с опцией продления еще на 1 год.

В текущем сезоне Богдан провел за хорватов 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился 2 ассистами. Тransfermarkt оценивает игрока в 4 млн евро.

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