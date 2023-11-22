Ирландская футбольная ассоциация приняла решение не продолжать сотрудничество с главным тренером национальной команды Стивеном Кенни, который проработал с командой 3,5 года. Это – отголосок неудачного выступления команды в отборе к Евро-2024. Сборная Ирландии заняла предпоследнее четвёртое место в группе В, опередив лишь команду Гибралтара.

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Ирландская FA отметила, что Кенни проделал хорошую работу в переходной период для национальной команды – тренер существенно омолодил состав и заложил фундамент для будущих успехов.

Во вторник, 21 ноября Ирландия сыграла товарищеский матч с Новой Зеландией (1:1), по итогам которого Кенни выразил желание продолжить работу с командой. При этом тренер признал, что ему вряд ли предложат продление соглашения.

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