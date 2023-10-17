Групу B достроково виграла Франція, набравши 18 очок у 6 поєдинках, а доля другої путівки під серйозним питанням.

Євро-2024, відбір: Португалія гарантувала перше місце – дубль і рекорд Роналду, який ледь не постраждав від фаната

На неї претендують Греція та Нідерланди – в обох команд по 12 очок. А далі починається головний парадокс: Ірландія, яка посідає 4 місце, може навмисно програти "ораньє" та отримати ще один шанс вийти на Євро-2024 – через Лігу націй, повідомляє SportBible.

Це можливо тому, що Нідерланди є однією з 7 збірних, яка вище в рейтингу за Ірландію, а от греки поступаються британцям в рейтингу. Тож саме завдяки цьому Ірландія матиме змогу пробитись на Євро-2024 через плей-офф дивізіону C Ліги націй.

Євро-2024, відбір: матч Бельгія – Швеція не дограли через теракт, Нідерланди з двома пенальті виграли битву за 2 місце