Євро U-21: Франція дотиснула Англію у більшості, Румунія розгромила Хорватію

Відбулися матчі 1-го туру в групі C чемпіонату Європи-2019 серед збірних U-21: французи перемогли англійських ровесників, а команда Румунії впевнено впоралася з хорватами.

Євро U-21, група С, 1-й тур

Румунія – Хорватія – 4:1

Голи: Пушкаш, 11 (пенальті), Хаджі, 14, Белуце, 66, Петре, 90+3 – Влашіч, 18

Англія – Франція – 1:2

Голи: Фоден, 54 – Іконе, 89, Ван-Біссака, 90+5 (автогол)

Нереалізовані пенальті: Мусса Дембеле, 25, Ауар, 66 (обидва – Франція)

Вилучення: Чудхурі, 62 (А)

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Команди Румунії та Хорватії жваво розпочали поєдинок і вже до 20-ї хвилини забили тричі. Спочатку румун Пушкаш впевнено реалізував одинадцятиметровий, а син легендарного Георге Хаджі Яніс вдало зіграв на добиванні. А потім балканець Влашіч класно пробив у нижній кут з-за меж штрафного майданчика.

Та в другому таймі румуни довели свою перевагу до розгромного рахунку: Тудор Белуце обікрав оборонця і спокійно переграв кіпера хорватів, а в доданий арбітром час Адріан Петре влучно замкнув простріл із правого флангу – 4:1 за Румунією.

Справжня драма розгорнулася у другому матчі групи. Франція зобов'язана була забивати на 25-й хвилині, але англійський воротар Дін Хендерсон відбив пенальті у виконанні Мусси Дембеле. А на старті другої половини гри забив талант Манчестер Сіті Фоден. Філ накрутив оборону "триколірних", а потім елегантно пробив у кут – 1:0.

Сподівання на успіх "Трьох левів" фактично поховав хавбек Лестера Хамза Чудхурі, який лише грубим фолом і ціною червоної картки зупинив атаку французів на 62-й хвилині. І хоч Хуссем Ауар із позначки пробив у стійку, та під завісу поєдинку французи зуміли скористатися чисельною більшістю.

На 89-й хвилині Нанітамо Іконе несподівано для кіпера точно пробив у ближній кут із-під захисника. А на 90+5-й хвилині Арон Ван-Біссака зробив невдалу спробу вибити м'яч і спрямував його у власні ворота. Отже, 2:1 – важка перемога французів.