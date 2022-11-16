Євро-2028: Великобританія та Ірландія презентували 14 стадіонів, на яких планують провести турнір
Країни Британських островів продовжують підготовку до чемпіонату Європи 2028 року.
Великобританія та Ірландія подали спільну заявку на проведення Євро-2028 та готуються приймати турнір. Єдиним конкурентом залишається Туреччина, але шансів обіграти британську заявку в турків небагато.
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Футбольна асоціація сьогодні оголосила 14 стадіонів, які претендують на проведення матчів чемпіонату Європи. 10 з них будуть відібрані у фінальний список.
9 англійських стадіонів:
Вемблі (Лондон)
Олімпійський (Лондон)
Тоттенхем Стедіум (Лондон)
Евертон Стедіум (Ліверпуль)
Сіті оф Манчестер (Манчестер)
Олд Траффорд (Манчестер)
Стедіум оф Лайт (Сандерленд)
Вілла Парк (Бірмінгем)
Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)
Дві арени в Ірландії (Дублін Арена та Кроук Парк), одна – в Північній Ірландії (Кейсмент Парк), одна – в Шотландії (Хемпден Парк) та ще одна – в Уельсі (Мілленіум).
Якщо ця заявка виграє, чемпіонат Європи пройде на стадіонах 5 асоціацій УЄФА: Англії, Шотландії, Уельсу, Північної Ірландії та Ірландії. Що цікаво, жоден з господарів не отримає прямої путівки.