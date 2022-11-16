Великобританія та Ірландія подали спільну заявку на проведення Євро-2028 та готуються приймати турнір. Єдиним конкурентом залишається Туреччина, але шансів обіграти британську заявку в турків небагато.

УЄФА ухвалив рішення щодо кількості учасників Євро-2028 – оригінальне пояснення

Футбольна асоціація сьогодні оголосила 14 стадіонів, які претендують на проведення матчів чемпіонату Європи. 10 з них будуть відібрані у фінальний список.

9 англійських стадіонів:



Вемблі (Лондон)

Олімпійський (Лондон)

Тоттенхем Стедіум (Лондон)

Евертон Стедіум (Ліверпуль)

Сіті оф Манчестер (Манчестер)

Олд Траффорд (Манчестер)

Стедіум оф Лайт (Сандерленд)

Вілла Парк (Бірмінгем)

Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)

Дві арени в Ірландії (Дублін Арена та Кроук Парк), одна – в Північній Ірландії (Кейсмент Парк), одна – в Шотландії (Хемпден Парк) та ще одна – в Уельсі (Мілленіум).

Якщо ця заявка виграє, чемпіонат Європи пройде на стадіонах 5 асоціацій УЄФА: Англії, Шотландії, Уельсу, Північної Ірландії та Ірландії. Що цікаво, жоден з господарів не отримає прямої путівки.