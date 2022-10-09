УЄФА вирішила залишити формат проведення чемпіонату Європи таким, яким він є на чинний момент, повідомляє Sky Sports.

Збірна Німеччини відмовилась брати участь у відборі до Євро-2024

В організації вирішили, що надання місць в турнірі більше, ніж половині з європейських країн (55 виступає під егідою УЄФА – прим.) знецінить кваліфікацію. Окрім цього, для цього потрібно було б змінювати формат турніру, що, як переконані у спілці, знизило б інтерес поєдинків.

Таким чином, Євро-2028, яке може відбутись у Великій Британії (спільна заявка Англії, Шотландії, Уельсу, Північної Ірландії та Ірландії) або в Туреччині, буде проходити з 24 учасниками.

Збірна України буде в третьому кошику під час жеребкування відбору Євро-2024