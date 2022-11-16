Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение Евро-2028 и готовятся принимать турнир. Единственным конкурентом остается Турция, но шансов обыграть британскую заявку у турок немного.

УЕФА принял решение о количестве участников Евро-2028 – оригинальное объяснение

Футбольная ассоциация сегодня объявила 14 стадионов, претендующих на проведение матчей чемпионата Европы. 10 из них будут отобраны в финальный список.

9 английских стадионов:

Уэмбли (Лондон)

Олимпийский (Лондон)

Тоттенхэм Стэдиум (Лондон)

Эвертон Стэдиум (Ливерпуль)

Сити оф Манчестер (Манчестер)

Олд Траффорд (Манчестер)

Стэдиум оф Лайт (Сандерленд)

Вилла Парк (Бирмингем)

Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)

Две арены в Ирландии (Дублин Арена и Кроук Парк), одна – в Северной Ирландии (Кэйсмент Парк), одна – в Шотландии (Хэмпден Парк) и еще одна – в Уэльсе (Миллениум).

Если эта заявка выиграет, чемпионат Европы пройдет на стадионах пяти ассоциаций УЕФА: Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Ирландии. Что любопытно, ни один из хозяев не получит прямой путевки.