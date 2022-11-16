Евро-2028: Великобритания и Ирландия представили 14 стадионов, на которых планируют провести турнир
Страны Британских островов продолжают подготовку к чемпионату Европы 2028 года.
Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение Евро-2028 и готовятся принимать турнир. Единственным конкурентом остается Турция, но шансов обыграть британскую заявку у турок немного.
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Футбольная ассоциация сегодня объявила 14 стадионов, претендующих на проведение матчей чемпионата Европы. 10 из них будут отобраны в финальный список.
9 английских стадионов:
Уэмбли (Лондон)
Олимпийский (Лондон)
Тоттенхэм Стэдиум (Лондон)
Эвертон Стэдиум (Ливерпуль)
Сити оф Манчестер (Манчестер)
Олд Траффорд (Манчестер)
Стэдиум оф Лайт (Сандерленд)
Вилла Парк (Бирмингем)
Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)
Две арены в Ирландии (Дублин Арена и Кроук Парк), одна – в Северной Ирландии (Кэйсмент Парк), одна – в Шотландии (Хэмпден Парк) и еще одна – в Уэльсе (Миллениум).
Если эта заявка выиграет, чемпионат Европы пройдет на стадионах пяти ассоциаций УЕФА: Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Ирландии. Что любопытно, ни один из хозяев не получит прямой путевки.