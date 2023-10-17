У вівторок, 17 жовтня, відбулися матчі 8-го туру кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 у групі G. Результат і огляд поєдинків Сербія – Чорногорія та Литва – Угорщина читайте на "Футбол 24".

Євро-2024, кваліфікація

8-й тур, група G

Сербія – Чорногорія – 3:1

Голи: Мітровіч, 9, 73, Тадіч, 77 – Йоветіч, 36

Литва – Угорщина – 2:2

Голи: Черних, 20, Шірвіс, 36 – Собослай, 67 (пен), Варга, 82

Виїзна перемога над Литвою забезпечувала Угорщині путівку на чемпіонат Європи. Господарям, шоб зберегти бодай примарні шанси на друге місце, потрібно було обігрувати лідера групи. І перший тайм став холодним душем для угорців, які отримали у свої ворота два м'ячі. На старті другої половини литовці ще й третій забили, однак VAR скасував взяття воріт.

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Собослай з пенальті скоротив відставання Угорщини, а згодом асистував на Варгу, який зрівняв рахунок. 2:2 – Угорщина за крок від путівки на Євро – 6 очок гандикапу перед Чорногорією. Литва втратила шанси на топ-2.

В іншому матчі Сербія та Чорногорія зіграли дербі у Белграді. Три очки практично гарантували господарям путівку на Євро – в такому разі відрив сербів складав 5 очок за 2 тури до фінішу. А от перемога Чорногорії виводила її на друге місце групи з матчем у запасі.

Рахунок відкрив Мітровіч, який блискуче розібрався з захисником і технічно закрутив шведою в дальній кут. Але чорногорці відігралися ще до перерви. Контратаку гостей завершив Стеван Йоветіч. Серби досягли свого наприкінці гри. Спершу Тадіч асистував Мітровічу, який ударом у вже порожні ворота оформив дубль. А невдовзі забив і сам Душан, який провів 100-й матч за Сербію.

3:1 – Сербія набрала 13 очок і випереджає Чорногорію на 5 пунктів, але зіграла на матч більше. Нагадаємо, якщо серби напряму вийдуть на Євро, то Україна гарантовано зіграє у плей-офф Ліги націй у випадку, якщо не випередить Італію у відборі.

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