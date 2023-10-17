Во вторник, 17 октября, состоялись матчи 8-го тура квалификации на чемпионат Европы-2024 в группе G. Результат и обзор поединков Сербия – Черногория и Литва – Венгрия читайте на "Футбол 24".

Евро-2024, квалификация

8-й тур, группа G

Сербия – Черногория – 3:1

Голы: Митрович, 9, 73, Тадич, 77 – Йоветич, 36

Литва – Венгрия – 2:2

Голы: Черных, 20, Ширвис, 36 – Собослай, 67 (пен), Варга, 82

Выездная победа над Литвой обеспечивала Венгрии путевку на чемпионат Европы. Хозяевам, чтобы сохранить хотя бы призрачные шансы на второе место, нужно было обыгрывать лидера группы. И первый тайм стал холодным душем для венгров, получивших в свои ворота два мяча. На старте второй половины литовцы еще и третий забили, однако VAR отменил взятие ворот.

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Собослай с пенальти сократил отставание Венгрии, а затем ассистировал на Варгу, который сравнял счет. 2:2. Венгрия в шаге от путевки на Евро – 6 очков гандикапа перед Черногорией. Литва потеряла шансы на топ-2.

В другом матче Сербия и Черногория сыграли дерби в Белграде. Три очка практически гарантировали хозяевам путевку на Евро – в таком случае отрыв сербов составлял 5 очков за 2 тура до финиша. Победа Черногории выводила ее на второе место группы с матчем в запасе.

Счет открыл Митрович, который блестяще разобрался с защитником и технично закрутил шведой в дальний угол. Но черногорцы отыгрались еще до перерыва. Контратаку гостей завершил Стеван Йоветич. Сербы добились своего в конце игры. Сначала Тадич ассистировал Митровичу, который ударом в уже пустые ворота оформил дубль. А вскоре забил и сам Душан, проведший 100-й матч за Сербию.

3:1 – Сербия набрала 13 очков и опережает Черногорию на 5 пунктов, но сыграла на матч больше. Напомним, если сербы напрямую выйдут на Евро, Украина гарантированно сыграет в плей-офф Лиги наций в случае, если не опередит Италию в отборе.

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