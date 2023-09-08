Євро-2024, 5-й тур

Група А

Кіпр – Шотландія – 0:3

Голи: Мактомінай, 6, Портеус, 16, Макгінн, 30

Група J

Боснія і Герцеговина – Ліхтенштейн – 2:1

Голи: Джеко, 3, Люхінгер, 18 (аг) – Вольфінгер, 21

Люксембург – Ісландія – 3:1

Голи: Шано, 9, Санчес, 70, Сінані, 89 – Гаральдссон, 88

Вилучення: Магнуссон, 73

Словаччина – Португалія – 0:1

Гол: Фернандеш, 43

Після блискучої перемоги іспанців над грузинами збірній Шотландії потрібно було перемагати, щоб не втрати перевагу в турнірній таблиці. Це без проблем вдалося зробити в матчі проти аутсайдера групи А. Три м'ячі влетіли в ворота Кіпру, у якого немає жодного балу в цьому відборі. Шотландія в турнірній таблиці випереджає Іспанію на 9 очок.

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Боснія і Герцеговина приймала Ліхтенштейн і, здавалося, це будуть легкі три очки для господарів поля. Втім, гості попсували нерви. На 21 хвилині Вольфінгер відіграв один м'яч. Це перший гол Ліхтенштейна в офіційних матчах з 10 червня 2022 року і він видався дуже красивим.

Люксембург переграв Ісландію на своєму полі. Гості швидко пропустили, а потім намагалися відігратися,проте господарі забили ще двічі. Під кінець зустрічі ісландці залишились у меншості, але все ж гол престижу організували.

Португалія на виїзді зустрічалась з одним із головних переслідувачів в турнірній таблиці. Словаччина не змогла зупинити лідера, але й розгрому португальці не влаштували. Єдиний гол у зустрічі забив Бруну Фернандеш. У Кріштіану Роналду був гарний момент, щоб відзначитися, але він пробив повз м'яч і ледь не вбив голкіпера суперника, в'їхавши ногами йому в голову.

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