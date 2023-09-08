Евро-2024, 5-й тур

Группа А

Кипр – Шотландия – 0:3

Голы: Мактоминей, 6, Портеус, 16, Макгинн, 30

Группа J

Босния и Герцеговина – Лихтенштейн – 2:1

Голы: Джеко, 3, Люхингер, 18 (аг) – Вольфингер, 21

Люксембург – Исландия – 3:1

Голы: Шано, 9, Санчес, 70, Синани, 89 – Гаральдссон, 88

Удаление: Магнуссон, 73

Словакия – Португалия – 0:1

Гол: Фернандеш, 43

После блестящей победы испанцев над грузинами сборной Шотландии нужно было побеждать, чтобы не потери преимущество в турнирной таблице. Это без проблем удалось сделать в матче против аутсайдера группы А. Три мяча влетели в ворота Кипра, у которого нет ни одного балла в этом отборе. Шотландия в турнирной таблице опережает Испанию на 9 очков.

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Босния и Герцеговина принимала Лихтенштейн и, казалось, это будут легкие три очка для хозяев поля. Впрочем, гости попортили нервы. На 21 минуте Вольфингер отыграл один мяч. Это первый гол Лихтенштейна в официальных матчах с 10 июня 2022 года и он выдался очень красивым.

LE BUT DU LIECHTENSTEIN



Nomination au prix Puskas DI-RECT pic.twitter.com/phzDhPcZCP — Liechtenstein France (@Liecht_fr) September 8, 2023

Люксембург переиграл Исландию на своем поле. Гости быстро пропустили, а затем пытались отыграть, впрочем, это сделать не удалось и хозяева забили еще дважды. Под конец встречи исландцы остались в меньшинстве, но все же гол престижа организовали.

Португалия на выезде встречалась с одним из главных преследователей в турнирной таблице. Словакия не смогла остановить лидера, но и разгрома португальцы не устроили. Единственный гол во встрече забил Бруну Фернандеш. У Криштиано Роналду был хороший момент, чтобы отличиться, но он пробил мимо мяча и едва не убил голкипера соперника, въехав ногами ему в голову.

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