Відбір до Євро-2024. Група А, 5 тур

Грузія – Іспанія – 1:7

Голи: Чакветадзе, 49 – Мората, 22, 40, 66, Квірквелія, 28 (аг), Ольмо, 38, Вільямс, 68, Ямал, 74

"Фурія Роха" під проливним дощем проводила черговий матч у відборі до Євро-2024. Суперником Іспанії стала збірна Грузії.

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З середини першого тайму іспанці почали знущатися з господарів поля, не залишаючи їм жодного шансу провести атаку. Відкрив рахунок в зустрічі Альваро Мората на 22 хвилині. Через невеликий проміжок часу нападник Атлетіко мав шанс оформити дубль, але Квірквелія відправив м'яч у свої ворота після прострілу з флангу. На 38-й хвилині Ольмо забив третій гол іспанців, довівши рахунок до розгромного. Втім, вінгер отримав травму і його замінив Ламін Ямал. Для зірки Барселони ця зустріч була дебютною за національну збірну Іспанії. Ламін у віці 16 років і 57 днів став наймолодшим гравцем, який зіграв за "Фурію Роху" в офіційних матчах.

Крапку в першому таймі поставив Мората, який все ж забив свій другий м'яч. По перерві грузини спромоглися провести атаку і першим ударом в площину воріт забити гол у ворота "Фурії Рохи". Невдало зіграв голкіпер Сімон, який не зумів зафіксувати мокрий м'яч у своїх руках.

Після пропущеного гола іспанці не збавляли темп і продовжували тиснути на ворота грузинів. Мората красивим ударом оформив хет-трик. Через дві хвилини Хосе Гайя віддав класну передачу на Ніко Вільямса, а той легко обіграв захисників і забив шостий гол своєї команди. Ламін Ямал теж недаремно з'явився на полі. Нападник забив дебютний гол, ставши наймолодшим бомбардиром у складі "Фурії Рохи".

У підсумку, збірна Іспанії здобула блискучу перемогу. Наразі підопічні де ла Фуенте посідають другу сходинку в турнірній таблиці групи A, маючи у своєму активі шість очок. Іспанці відстають на шість очок від Шотландії, яка вже у відборі зіграла вже чотири матчі. Грузія має 4 бали і перебуває на 4-му місці.

До слова, гравці Шахтаря Георгій Гочолейшвілі та Іраклі Азаров вийшли у стартовому складі, але обидва футболісти покинули поле у другому таймі, провівши не найкращий свій матч.

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