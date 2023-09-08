Петраков драматично втратив "політичну" перемогу, Хорватія знищила Латвію: відбір Євро-2024
У п'ятницю в рамках групи D відбору Євро-2024 відбулися 2 матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Відбір Євро-2024, група D, 5 тур
Хорватія – Латвія – 5:0
Голи: Петковіч, 3, 44, Іванушец, 13, Крамаріч, 68, Пашаліч, 78
Туреччина – Вірменія – 1:1
Голи: Б. Їлдирим, 88 – Дашян, 49
Хорватія не залишила мокрого місця від безнадійної Латвії, яка з нулем очок йде на дні таблиці. Головним героєм розгрому став Бруно Петковіч – дубль+асист.
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Вірменія зустрічалася з Туреччиною, і тут явно відстежувався політичний підтекст. Під страшний гуркіт трибун команди не змогли забити бодай один гол до перерви. Втім, вже на 49-й хвилині підопічні Петракова вийшли уперед. Простріл Тікнізяна дивовижним чином оминув ноги турків і досягнув Дашяна, який пробив під голкіпером.
Вірмени не змогли втримати перевагу. Під завісу зустрічі Давіршоглу вивалився на побачення з Чінчаревічем – кіпер гостей парирував удар, але накрити добивання Їлдирима вже було нікому.
Нічия дозволила туркам зберегти кращу статистику очних зустрічей і 3 очки переваги над вірменами, хоча ті зіграли на один матч менше. Тіньовим лідером групи D виступають хорвати – 7 пунктів після 3 зіграних турів.
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