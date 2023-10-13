У п'ятницю, 13 жовтня, відбулися поєдинки 7-го туру кваліфікації на чемпіонат Європи у групах B, F та J. Рахунки і огляд матчів читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Європи-2024, 7-й тур

Група B

Ірландія – Греція – 0:2

Голи: Якумакіс, 20, Масурас, 45+4

Група F

Австрія – Бельгія – 2:3

Голи: Лаймер, 73, Забітцер, 84 (пен) – Люкебакіо, 12, 55, Лукаку, 58

Вилучення: Онана, 78

Група J

Ісландія – Люксембург – 1:1

Голи: Оскарссон, 23 – Жерсон Родрігес, 46

Ліхтенштейн – Боснія і Герцеговина – 0:2

Голи: Рахмановіч, 14, Стевановіч, 41

Португалія – Словаччина – 3:2

Голи: Рамуш, 18, Роналду, 29 (пен), 72 – Ганцко, 69, Лоботка, 80

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Переможець матчу Австрія – Бельгія достроково виходив у фінальну частину чемпіонату Європи від групи F. Гостям вдався швидкий гол. Люкебакіо зробив все сам – увірвався з правого флангу до штрафного і пробив у дальній кут. До перерви австрійці грали значно гостріше за команду Доменіко Тедеско, але свої нагоди змарнували. Втім, це явно був вечір бельгійців. Люкебакіо на старті другого тайму оформив дубль ударом з-за меж штрафного. Рикошет від захисника зіграв за гостей. І тут же Доку з Лукаку розігнали контратаку, яка завершилася влучним ударом Ромелу.

Лаймер більярдним ударом скоротив відставання Австрії, а Забітцер з пенальті закрутив інтригу. Бельгія догравала в меншості, але встояла. "Червоні дияволи" їдуть на Євро-2024, гарантувавши собі мінімум друге місце. У Австрії залишилося 13 очок і відрив від Швеції у 7 балів (скандинави мають гру в запасі).

У групі J Португалії, щоб вийти на Євро, потрібно було обігрувати Словаччину. Кріштіану Роналду і компанію влаштовувала навіть нічия за умови поразки Люксембурга в Ісландії. Сам CR7, до слова, перед грою отримав відзнаку з нагоди 200-го матчу за Португалію, який зіграв у червні на виїзді проти Ісландії.

Вже на старті гри Роналду міг забити п'ятою – Дубравка і захисники ледь відбилися після серії ударів. Щоправда, був офсайд. Але й словаки мали свій шанс – Кошта і поперечина врятували Португалію. Рахунок на 18-й хвилині відкрили господарі. Бруну Фернандеш навісив, Рамуш головою замкнув. Хавбек МЮ міг робити рахунок 2:0 – Дубравка був на висоті. Але й кіпер був безсилим після удару Роналду з пенальті, призначеного за гру рукою. Кріштіану забив 124-й гол за збірну, оновивши світовий рекорд. Згодом Роналду міг робити дубль, але на добиванні схибив у порожні ворота. Приклад з партнера взяв Рамуш, який влучив у стійку порожніх воріт. На десерт Кріштіану пробив через себе – вище.

По перерві егоїзм продемонстрував Канселу, який відверто проігнорував партнера, який міг вийти віч-на-віч. Захисник Барси пробив сам і не влучив. Розплата прийшла одразу – дальній удар і рикошет від Антоніу Сілви став гольовим. Перший пропущений м'яч португальців у відборі. На той час команди грали під сильною зливою, яка накрила Драгау. Щоправда, інтрига жила недовго – Роналду оформив дубль. Другий асист в активі Бруну. Словаччина відповіла шедевром Лоботки, який гарматним ударом не залишив Кошті шансів. Навіть Роналду привітав хавбека Наполі з цим голом. 3:2 – Португалія їде на чемпіонат Європи.

️ ???? | Portugal 3-2 Slovakia | Stanislav Lobotkapic.twitter.com/zflUJlheKt — FootColic ️ (@FootColic) October 13, 2023

В інших матчах цієї групи Жерсон Родрігес забив за Люксембург. Скандальний форвард, який все ще належить Динамо, дуже вдало повернувся в національну команду після дисциплінарного покарання. Нападник вийшов на заміну після перерви і відзначився менш ніж за хвилину. Влучний удар з-за меж штрафного у кут воріт. Цей гол став останнім у матчі – 1:1

Боснія і Герцеговина без проблем впоралася з Ліхтенштейном завдяки двом голам до перерви і з 9-ма очками ще зберігає шанси на друге місце. Відставання від Словаччини складає 4 очки, від Люксембурга – 2.

У групі B Греція вирвалася на друге місце, здолавши на виїзді Ірландію. Ще до перерви підопічні Густаво Пойєта забили двічі, а в другому таймі втримали перевагу. 0:2 – Ірландія втратила шанси на чемпіонат Європи, греки відірвалися від Нідерландів, з якими зіграють у наступному турі.

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