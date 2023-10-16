У понеділок, 16 жовтня, відбулися матчі 8-го туру кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 у групах B та F. Результат і огляд поєдинків Греція – Нідерланди, Бельгія – Швеція та Гібралтар – Ірландія читайте на "Футбол 24".

Євро-2024, кваліфікація. 8-й тур

Група B

Греція – Нідерланди – 0:1

Гол: ван Дейк, 90+2 (пен)

Нереалізований пенальті: Вегхорст, 28

Гібралтар – Ірландія – 0:4

Голи: Фергюсон, 8, Джонстон, 28, Догерті, 60, Робінсон, 80

Група F

Бельгія – Швеція – 1:1 (матч припинено після першого тайму)

Голи: Лукаку, 31 (пен) – Дьокереш, 15

Центральним матчем дня був поєдинок Греція – Нідерланди. Після поразки від Франції "ораньє" опустилися на третє місце групи B, тому команді Рональда Кумана потрібно було вигравати в Афінах. Саме греки на момент початку гри посідали друге місце, відірвавшись на три очки.

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Найкращий шанс у першому таймі змарнували гості. Ван Дейка завалили у штрафному, але Вегхорст, який виконав пенальті, не зміг переграти Влаходімоса. Підопічні Кумана отримали право на ще один пенальті вже в компенсований час. До м'яча підійшов ван Дейк, який приніс Нідерландам перемогу і вихід на проміжне друге місце!

У другому матчі групи B зустрічалися аутсайдери – Гібралтар приймав Ірландію. Головна інтрига полягала в тому, чи зуміють господарі забити бодай гол. Попередні 5 поєдинків Гібралтар програв із загальним рахунком 0:17. Не вдалося – поразка 0:4. Ірландія потішила своє его, набравши 6 очок у відборі.

Поєдинок групи F Бельгія – Швеція турнірного значення вже не мав. Перемога Австрії над Азербайджаном принесла їй мінімум друге місце і путівку на чемпіонат Європи. Бельгійці вийшли туди ще за підсумками минулого туру. У першому таймі команди обмінялися голами – на м'яч Дьокереша господарі відповіли влучним ударом Лукаку з пенальті.

А на другий тайм команди вже не вийшли. Перед матчем сталася трагедія – терорист убив двох фанатів збірної Швеції. Уряд Бельгії оголовив максимальний рівень загрози, а вболівальникам заборонили покидати стадіон, позаяк підозрюваного затримати не вдалося. Матч вирішили не догравати – його долю визначить УЄФА.

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