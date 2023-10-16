Збірна Швеції вирішила не продовжувати гру з Бельгією після новин про терористичну атаку на своїх уболівальників у Брюсселі перед матчем відбору на Євро-2024.

У понеділок, 16 жовтня, у Брюсселі було застрелено двох шведських уболівальників, які приїхали на матч своєї збірної в рамках відбору до Євро-2024. Зловмисник записав відео, в якому заявив, що застрелив трьох шведів, і що в такий варварський спосіб він мстить за смерть мусульман.

Терорист застрелив двох уболівальників збірної Швеції в Брюсселі – матч збірних не скасували

Гравці збірної Швеції дізналися новини про атаку на своїх уболівальників лише в перерві матчу. Футболісти порадилися між собою і вирішили не продовжувати гру. Гравці збірної Бельгії їх у цьому підтримали, інформує HLN.

Згідно з правилами, УЄФА не може скасувати матч на прохання обох команд – ухвалити таке рішення має право лише уряд країни-господаря. Зрештою уряд Бельгії ухвалив рішення щодо скасування гри, перший тайм якої завершився з рахунком 1:1. На гол Віктора Дьокереша Ромелу Лукаку відповів точним ударом з пенальті.

Зазначимо, що на грі в Брюсселі був присутній колишній прем'єр-міністр Швеції Фредерік Рейнфельдт.

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