Відбулися чергові матчі відбору до Євро-2024. Результат та огляд зустрічей – в цій новині на "Футбол 24".

Євро-2024, відбір, 6-й тур

Група Е

Албанія – Польща – 2:0

Голи: Асані, 37, Даку, 62

Група G

Литва – Сербія – 1:3

Голи: Паулаускас, 45 – Мітровіч, 21,32,43

Група Н

Сан-Маріно – Словенія – 0:4

Голи: Віпонтік, 4, Млакар, 16, Ловрич, 61, Корнічнік, 67

Польща в шостому турі мала непростий виїзд до Албанії. Обидві команди не вражали грою, але господарям поля вдалося двічі вразити ворота суперника. Найяскравішим моментом матчу став гол Асані, який дальнім ударом закрутив м'яч у сітку. Польща наразі посідає четверту сходинку, маючи в своєму активі шість балів. А Албанія очолила таблицю групи Е.

Нідерланди здобули перемогу завдяки Вегхорсту, Греція знищила андердога – гонитва за Францією у відборі на Євро триває

Литва та Сербія порадували вболівальників забитими голами. Мітровіч, який влітку покинув Європу заради Саудівської Аравії, ще в першому таймі оформив хет-трик. Господарі поля зуміли відповісти голом Паулаускаса.

Словенія не дала змоги аутсайдеру в першій половині гри завдати удару по своїм воротам. Гості дуже швидко відрили рахунок і ще до середини тайму подвоїли свою перевагу. До кінця матчу в ворота Сан-Маріно влетіло ще два м'ячі. В групі Н ситуація в турнірній таблиці напружена. Словенія та Данія мають по 13 балів, а фіни та казахи відстають на один пункт.

"Справжня катастрофа": англійські ЗМІ розмазали Мудрика і назвали наступний дорогий продаж Шахтаря після гри з Україною