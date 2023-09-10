Состоялись очередные матчи отбора к Евро-2024. Результат и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".

Евро-2024, отбор, 6-й тур

Группа Е

Албания – Польша – 2:0

Голы: Асани, 37, Дака, 62

Группа G

Литва – Сербия – 1:3

Голы: Паулаускас, 45 – Митрович, 21,32,43

Группа Н

Сан-Марино – Словения – 0:4

Голы: Випонтик, 4, Млакарь, 16, Ловрич, 61, Корничник, 67

Польша в шестом туре имела непростой выезд в Албанию. Обе команды не впечатляли игрой, но хозяевам поля удалось дважды поразить ворота соперника. Самым ярким моментом матча стал гол Асани, который дальним ударом закрутил мяч в сетку. Польша сейчас занимает четвертую строчку, имея в своем активе шесть баллов. А Албания возглавила таблицу группы Е.

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Литва и Сербия порадовали болельщиков забитыми голами. Митрович, который летом покинул Европу ради Саудовской Аравии, еще в первом тайме оформил хет-трик. Хозяева поля сумели ответить голом Паулаускаса.

Словения не позволила аутсайдеру в первой половине игры нанести удар по своим воротам. Гости очень быстро отрыли счет и еще до середины тайма удвоили свое преимущество. До конца матча в ворота Сан-Марино влетело еще два мяча. В группе Н ситуация в турнирной таблице напряженная. Словения и Дания имеют по 13 баллов, а финны и казахи отстают на один пункт.

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