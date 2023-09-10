Відбулися матчі 6-го туру кваліфікації на Євро-2024 у групі В. Результати – в цій новині на "Футбол 24",

Євро-2024, кваліфікація. Група В, 6 тур

Ірландія – Нідерланди – 1:2

Голи: Іда, 5 (п) – Гакпо, 19 (п), Вегхорст, 56

Греція – Гібралтар – 5:0

Голи: Пелкас, 9, Мавропанос, 23, 83, Масурас, 70, 90+1

Нідерланди майже годину тримали в напрузі власних уболівальників. Вірджил ван Дейк вже на самому старті матчу допоміг Ірландії відкрити рахунок. Капітан "Оран'є" після подачі з кутового зупинив м'яч рукою. Арбітрам навіть VAR не знадобився, аби призначити пенальті. Адам Іда чітко пробив з 11 метрів. Господарі не залишили таку люб'язність без відповіді. Базуну збив Дюмфріса у штрафному. Гакпо продемонстрував, що також вміє класно виконувати пенальті.

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Розвинути успіх Нідерландам не вдалося, тож ван Гал був змушений зробити дві заміни відразу по перерві. Одна із них стала ключовою. Вегхорсту знадобилося лише 15 хвилин, щоб забити. Відзначимо розкішну передгольову передачу Френкі де Йонга під вривання Дюмфріса.

Греція прогнозовано легко розібралася з аутсайдером групи. Гібралтар ще у першому таймі тричі діставав м'яч із сітки власних воріт (один із них (найкрасивіший) не зарахували через офсайд). Втім, у другому таймі гості самі допомогли влаштувати розгром. Масурас отримав передачу від суперників і з гострого кута спромігся прошити голкіпера. У другому таймі елліни довели рахунок до непристойного.

Після цього туру Нідерланди та Греція скоротили відставання від лідера. В обох команди тепер по 9 очок та 6 залікових пунктів відставання до Франції. Гібралтар досі залишається без очок і навіть без забитих м'ячів, а Ірландія перемагала лише найслабшу команду групи В.

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