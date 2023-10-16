Перед матчем відбору до Євро-2024 Бельгія – Швеція в Брюсселі невідомий застрелив двох гостьових уболівальників.

У понеділок, 16 жовтня, у Брюсселі було застрелено двох шведських уболівальників, які приїхали на матч своєї збірної в рамках відбору до Євро-2024. Про це інформує HLN.

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Згідно з джерелом, злочинець зник із місця події, і його досі не вдалося зловити. Після інциденту в соціальних мережах поширилося відеозвернення, в якому стрілець зізнався у злочині і назвав себе членом Ісламської держави – міжнародної терористичної організації.

Зловмисник заявив, що застрелив трьох шведів, і що в такий варварський спосіб він мстить за смерть мусульман.

Матч Бельгія – Швеція стартував о 21:45 за Києвом. Після першого тайму рахунок зустрічі 1:1.

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