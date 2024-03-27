Півзахисник Олександр Зінченко став на захист вболівальника, який вирішив дати волю своїм емоціям після виходу України на чемпіонат Європи.

Збірна України напередодні тріумфально завершила свій похід за путівкою на Євро-2024, у фінальному протистоянні здолавши Ісландію з рахунком 2:1. Півзахисник Арсенала Олександр Зінченко вийшов у другому таймі, але результативними діями не відзначився.

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Натомість лідер "синьо-жовтих" запам'ятався яскравим епізодом після фінального свистка. Один з уболівальників вибіх на поле стадіону у Вроцлаві і потрапив до рук охоронця.

Зінченко самовіддано кинувся рятувати фаната, намагаючись вирвати його з рук поліцейського. Відео відчайдушного вчинку українця одразу ж завірусилось у соцмережах.

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