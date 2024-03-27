Зінченко ледь не побився з поліцією через фаната, який вибіг на поле – відео самовідданого порятунку
Півзахисник Олександр Зінченко став на захист вболівальника, який вирішив дати волю своїм емоціям після виходу України на чемпіонат Європи.
Збірна України напередодні тріумфально завершила свій похід за путівкою на Євро-2024, у фінальному протистоянні здолавши Ісландію з рахунком 2:1. Півзахисник Арсенала Олександр Зінченко вийшов у другому таймі, але результативними діями не відзначився.
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Натомість лідер "синьо-жовтих" запам'ятався яскравим епізодом після фінального свистка. Один з уболівальників вибіх на поле стадіону у Вроцлаві і потрапив до рук охоронця.
Зінченко самовіддано кинувся рятувати фаната, намагаючись вирвати його з рук поліцейського. Відео відчайдушного вчинку українця одразу ж завірусилось у соцмережах.
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