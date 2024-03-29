Після того, як визначились усі учасники чемпіонату Європи-2024, статистичні портали підготували цікаву інформацію щодо команд, які брали участь у кваліфікації.

Збірна України стала наймолодшим учасником Євро-2024 – середній вік команди Реброва у кваліфікації становив 25 років та 272 дні, повідомляє Opta.

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Зазначається, що у кваліфікації лише збірна Болгарії мала більш юний середній вік команди – 24 роки та 278 днів. Цікаво, що найстаршим учасником Євро-2024 стала Словаччина – 29 років та 264 днів, а в кваліфікації їх трохи випередила Чорногорія – 29 років та 308 днів.

Нагадаємо, збірна України на Євро-2024 потрапила до групи E, де суперниками стануть Бельгія, Словаччина та Румунія.

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