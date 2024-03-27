Сборная Украины победила Исландию (2:1) и сыграет на чемпионате Европы-2024, который состоится в Германии. Календарь матчей группы E – в этой новости на "Футбол 24".

Евро-2024: с кем, когда и где сыграет сборная Украины в Германии / УАФ

Сборная Украины в четвертый раз подряд сыграет на чемпионате Европы. Команда Сергея Реброва в основном отборе заняла третье место группы С, пропустив на Евро-2024 Англию и Италию. "Сине-желтые" вынуждены были пробиваться на турнир через плей-офф и справились с этой задачей.

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В полуфинале плей-офф сборная Украины одержала волевую победу над Боснией и Герцеговиной (2:1). Решающий матч против Исландии прошел по такому же сценарию – команда Реброва пропустила первой, но забила дважды в ответ и добыла путевку на Евро-2024.

Еще 2 декабря стало известно, что победитель Пути B стыковых матчей (им 26 марта стала Украина) будет играть в группе Е. Соперниками нашей сборной в групповом турнире Евро-2024 станут Бельгия, Румыния и Словакия.

Календарь матчей сборной Украины в групповом турнире Евро-2024:

17 июня. Мюнхен. Румыния – Украина (16:00 по киевскому времени).

21 июня. Дюссельдорф. Словакия – Украина (16:00 по киевскому времени).

26 июня. Штутгарт. Украина – Бельгия (19:00 по киевскому времени).

Чемпионат Европы продлится с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии. В 1/8 финала Евро-2024 выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также 4 лучшие сборные из шести.

Украина выцарапала путевку на Евро-2024, одержав волевую победу над Исландией