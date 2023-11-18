У відборі на чемпіонат Європи 18 листопада відбулись чергові поєдинки 9-го туру. Читайте звіт про ігри у групах D та I на "Футбол 24".

Євро-2024, кваліфікація, 9-й тур

Група D

Латвія – Хорватія – 0:2

Голи: Майєр, 7, Крамаріч, 16

Група І

Білорусь – Андорра – 1:0

Гол: Лаптєв, 83

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У групі D Хорватія на виїзді здолала Латвію. Ловро Майєр дуже швидко вивів гостей вперед, а ще до середини першого тайму Крамаріч подвоїв перевагу "картатих". Господарі були настільки розгублені, що до перерви не спромоглись бодай на один удар у бік воріт суперника.

Після відпочинку малюнок гри не змінився – підопічні Златко Даліча впевнено довели гру до перемоги і вийшли на другу сходинку турнірної таблиці (13 очок), обійшовши Уельс (11 балів). Тепер, аби вийти на Євро, Хорватії в останньому турі треба вигравати у Вірменії, яка втратила шанси на потрапляння у фінальну частину турніру, або сподіватись на осічку Уельсу з лідером групи – Туреччиною (16 пунктів).

У групі І Білорусь ледь переграла Андорру. Попри солідну перевагу поплічники окупантів ніяк не могли розпакувати ворота футбольного карлика. Лише на останніх хвилинах форвард БАТЕ з красномовним прізвищем Лаптєв врятував господарів від ганьби. Перемога, однак, не принесла Білорусі жодних дивідендів – команда з 9-ма очками залишилась передостанньою. Андорра з 2-ма пунктами замикає турнірну таблицю.

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