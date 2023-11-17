У відборі на чемпіонат Європи 17 листопада відбулись чергові поєдинки 9-го туру. Читайте звіт про ігри у групах Е та Н на "Футбол 24".

Євро-2024, кваліфікація, 9-й тур

Група Е

Польща – Чехія – 1:1

Голи: Пьотровскі, 38 – Соучек, 49

Група Н

Данія – Словенія – 2:1

Голи: Меле, 26, Ділейні, 54 – Янжа, 30

Євро-2024, відбір: Албанія оформила вихід у фінальну стадію – гол лідера Карпат зберіг Молдові шанси на друге місце

Польща у групі Е проводила свій останній матч в рамках відбору на Євро-2024 проти Чехії. "Кадрі" кров з носа треба було перемагати і сподіватись на нічию суперника з Молдовою в останньому турі, аби приєднатися до Албанії, яка декількома годинами раніше оформила достроковий вихід у фінальну частину турніру.

Наприкінці першого тайму партнер нашого Пластуна по Лудогорцю Якуб Пьотровскі вивів господарів вперед, вдало зігравши на добиванні – 26-річний гравець відзначився у своєму другому матчі за національну команду. Одразу по перерві Соучек відновив статус-кво, змусивши "білих орлів" розпочинати все з початку. Рахунок, однак, не змінився – нічия залишила хороші шанси Чехії, якій треба не програти Молдові у завершальному матчі. Польща тепер сподіватиметься на плей-офф.

У групі Н Словенія на виїзді поступилась Данії і дозволила супернику достроково вийти з першої сходинки. Господарі забили в середині тайму, проте вже за 4 хвилини рахунок був нічийним. По перерві Ділейні вивів данців вперед і вони вже не відпустили суперника. Як наслідок, команда Каспера Юлманда на Євро-2024, а Словенія в останньому турі зіграє матч смерті з Казахстаном, у якого на одне очко менше.

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