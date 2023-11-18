Хорватия одолела Латвию, лишив Петракова и Ко шансов на Евро-2024, Беларусь едва не опозорилась с Андоррой
В отборе на чемпионат Европы 18 ноября состоялись очередные поединки 9-го тура. Читайте отчет об играх в группах D и I на "Футбол 24".
Евро-2024, квалификация, 9-й тур
Группа D
Латвия – Хорватия – 0:2
Голы: Майер, 7, Крамарич, 16
Группа І
Беларусь – Андорра – 1:0
Гол: Лаптев, 83
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В группе D Хорватия на выезде одолела Латвию. Ловро Майер очень быстро вывел гостей вперед, а еще до середины первого тайма Крамарич удвоил преимущество "клетчатых". Хозяева были настолько растеряны, что до перерыва не смогли пробить хотя бы раз в сторону ворот соперника.
После отдыха рисунок игры не изменился – подопечные Златко Далича уверенно довели игру до победы и вышли на вторую строчку турнирной таблицы (13 очков), обойдя Уэльс (11 баллов). Теперь, чтобы выйти на Евро, Хорватии в последнем туре надо выигрывать у Армении (8 пунктов), или надеяться на осечку Уэльса с лидером группы – Турцией (16 очков).
В группе I Беларусь еле переиграла Андорру. Несмотря на солидное преимущество приспешники оккупантов никак не могли распаковать ворота футбольного карлика. Лишь на последних минутах форвард БАТЭ с красноречивой фамилией Лаптев спас хозяев от позора. Победа, однако, не принесла Беларуси никаких дивидендов – команда с 9-ю очками осталась предпоследней. Андорра с 2-мя пунктами замыкает турнирную таблицу.
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